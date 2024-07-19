الأهلي يواجه فاركو في كأس مصر بعد الفوز على الألومنيوم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الألومنيوم، ضمن منافسات دور ال 32 من كأس مصر لهذا الموسم 2023/2024.



واستطاع المارد الأحمر تحقيق الانتصار على الألومنيوم بهدف نظيف، جاء من خلال اللاعب محمد هاني في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

ولم يُحدد الاتحاد المصري لكرة القدم حتى هذه اللحظة مواعيد مباريات دور الستة عشر من كأس مصر، لكنه سيقوم بالإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتقرر مواجهة الأهلي نظيره فاركو بعد الفوز على الألومنيوم في دور الستة عشر.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو حقق الفوز على نظيره الواسطى بثلاثة أهداف نظيفة في دور ال 32، لينجح في التأهل لدور الستة عشر ويواجه الأهلي.