شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3-9-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها دخل نادي برسبوليس الإيراني سباق التعاقد مع الجابونى أرون بوبيندزا لاعب سينسيناتي الأمريكي.

ناد إيرانى يزاحم الزمالك على صفقة الجابونى بوبيندزا.. اعرف التفاصيل

دخل نادي برسبوليس الإيراني سباق التعاقد مع الجابونى أرون بوبيندزا لاعب سينسيناتي الأمريكي، في الوقت الذى يفاوض فيه مسئولو الزمالك اللاعب للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

4 ملايين دولار تكلفة استعارة الريان لمحمود تريزيجيه من طرابزون التركي

أتم نادي الريان القطري استعارة محمود حسن تريزيجيه من طرابزون مقابل 4 ملايين دولار، من طرابزون التركي لمدة عام، بخلاف المقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب.

الاتحاد السكندرى يعلن التعاقد مع هشام عادل وأحمد الشيمى

أعلن نادى الاتحاد السكندرى التعاقد مع هشام عادل قادماً من مودرن سبورت على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعد موافقة لجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو، الذى أبدى إعجابه بقدرات اللاعب الفنية.

محمد صلاح يهدى قميص ليفربول لحمزة علاء فى معسكر المنتخب

أهدى محمد صلاح قميصه في ليفربول لحمزة علءا حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأولمبي بعد المستويات المميزة التي قدمها الحارس مع مصر في أ,لمبياد باريس.

الأهلي يستعجل الخلود السعودى لتسديد مستحقات استعارة ديانج

شهدت الأيام الماضية أتصالات بين إدارة النادي الأهلي ونظيرتها في نادي الخلود السعودي لتسديد قيمة إعارة المالي آليو ديانج الي انتقل من القلعة الحمراء للنادي السعودي.

الزمالك يفوز على الشعلة السعودى 3-0 وديا استعدادا للموسم الجديد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الشعلة السعودي بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب.

مران الأهلي.. محاضرة كولر.. وفقرة بدنية استعدادا للموسم الجديد

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله المارد الأحمر بمواجهة جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الجاري.