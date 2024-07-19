خالد الغندور يفجر مفاجأة بخصوص مباريات الاهلي في كأس مصر

فجر خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مباريات الاهلي في بطولة كأس مصر.

وكان الاهلي قد التقى نظيره الألومنيوم في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، اليوم الجمعة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحقق النادي الاهلي الفوز على نظيره الألومنيوم بهدف دون مقابل في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتأهل فريق النادي الاهلي إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر ليلاقي نظيره فاركو.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “اتحاد الكرة بعت لكل الاندية المشاركة في بطولة كأس مصر بضرورة الالتزام بوجود راعي البطولة علي تشيرتات الاندية و ممنوع يكون رعاة النادي موجودين إلا النادي الاهلي الوحيد الذي اصر علي وجود الرعاة بتوعه علي فانلته عشان يوافق”.

ويستعد الأحمر لمواجهة نظيره بيراميدز في الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري.