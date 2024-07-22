الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الفريق الأول للنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز، اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الإثنين، في التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على الدفاع الجوي.

ويبحث النادي الأهلي عن الاستمرار في الانتصارات، للاقتراب من صدارة الدوري، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق مودرن فيوتشر.

وفي المقابل يبحث بيراميدز عن تعديل المسار والعودة مرة أخرى للانتصارات، للاستمرار في المنافسة على البطولة بعد الخسارة من الأهلي في الجولة الماضية بنتيجة (3\2).

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 68 نقطة، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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