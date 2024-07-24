في مباراة استعراضية.. اتحاد الرياضة للجميع يحتفي باللاعبين القدامى بتعز 

المنامة - ياسر ابراهيم - نظّم اتحاد الرياضة للجميع في محافظة تعز، عصر اليوم الأربعاء، فعالية رياضية احتفاء باللاعبين القدامى برعاية مؤسسة رياض الحروي للتجارة والاستيراد وتنسيق الكابتن حمدي النهاري.

وأقيمت مباراة استعراضية على ملعب نادي الصقر بين فريق اللاعبين القدامى الذي ضم كوكبة من أبرز نجوم الزمن الجميل، وفريق الإعلاميين المكون من الإعلاميين الرياضيين.

وشهدت المباراة الكثير من اللمسات الفنية التي أعادت التذكير بتألق نجوم الزمن الجميل تحت أنظار شخصيات رياضية وإعلامية بارزة ووسط تشجيع مستمر من قبل الجمهور اللافت الذي حضر للاستمتاع بالمباراة.

وأجرى الفريقان خلال المباراة الكثير من التغييرات بهدف مشاركة جميع لاعبي الفريقين خلال شوطي اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم فريق الإعلاميين الفوز بركلات الترجيح ويتوج بكأس بيسان.

