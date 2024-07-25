شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 – 7 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 – 7 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، المنتخب الأولمبى يتعادل سلبيا مع الدومينيكان في افتتاح الأولمبياد.

المنتخب الأولمبى يتعادل سلبيا مع الدومينيكان في افتتاح الأولمبياد

اكتفى منتخب مصر الأولمبى بالتعادل السلبي أمام منافسه الدومينيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من إسبانيا وأوزباكستان.

الزمالك يكشف لليوم السابع حقيقة الدخول في مفاوضات لضم يحيى عطية الله

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة الدخول في مفاوضات مع المغربي يحيى عطية الله لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلى يرفع عرضه المالى لضم بن رمضان من فرينكفاورزي المجري

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاورزي المجري، من أجل حسم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي وتدعيم مركز الوسط لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

كولر يحفز لاعبى الأهلى على مواصلة قطار الانتصارات وكسر رقم جوزيه القياسى

طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بعدم التوقف عن تحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري في المباريات القادمة، من أجل تحقيق رقم قياسي جديد يضاف لسجله النصاع مع القلعة الحمراء، كما يضاف للجيل الحالي الذي حقق العديد من الإنجازات، من خلال تخطي الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات والمسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه بعدما حقق 17 انتصارا على التوالي في موسم 2004 / 2005.

غياب أوباما عن تدريبات الزمالك وانتظام دونجا قبل مواجهة بيراميدز

أدى يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شاهد .. تجهيزات مروان عطية لاعب الأهلى لحفل زفافه مساء اليوم..فيديو

يستعد مروان عطية لاعب فريق الاهلى لانطلاق حفل زفافه مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نخبة من مشاهير الكرة فى مصر.

تقرير: بولونيا الإيطالى مهتم بالتعاقد مع محمد عبد المنعم في الصيف الحالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي بولونيا الإيطالي بالتعاقد مع النجم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.