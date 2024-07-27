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بالصور .. أفتتاح أسطوري و مبهر لأولمبياد باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد حفل افتتاح مبهرواجواء احتفالية رائعة اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن افتتاح دورة الالعاب الاوليمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى الحادي عشر من شهر اغسطس المقبل .

وفيما يلي نستعرض بالصور بعض اللقطات من حفل الافتتاح الذي تابعه اكثر من 2 مليار مشاهد عبر شاشات التليفزيون واكثر من 300 الف متفرج تابعوده من ضفاف نهر السين بباريس .

وفد اليونان اول الوفود في حفل الافتتاح 
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الخليج 365 الجزائري 
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الخليج 365 الفرنسي صاحب الارض والجمهور واكبر الوفود بالالعاب الاوليمبية بمشاركة 518 رياضى ورياضية 
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جانب من متابعي حفل الافتتاح على احد الجسور على نهر السين 
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وفد الولايات المتحدة الامريكية ونجم السلة الامريكي ليبرون جيمس يحمل العلم 
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الخليج 365 الالماني
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وفد صربيا 
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جانب من حفل أفتتاح العاب باريس 2024 
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جانب من حفل افتتاح العاب باريس 2024 
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العلم الاوليمبي محمولا على ظهر فارس خلال افتتاح العاب باريس الاوليمبية 2024 
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الانوار تضيىء برج ايفل خلال حفل افتتاح الالعاب الاوليمبية 
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المغنية الفرنسية أكسيل سانت سيريل تغني النشيد الوطني الفرنسي خلال حفل افتتاح باريس 2024 
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زين الدين زيدان يسلم الشعلة الاوليمبية لنجم التنس الاسباني رافائييل نادال خلال حفل افتتاح الالعاب الاوليمبية في باريس 2024 
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لاعب التجديف فلورين مانادو و رامية القرص ميلينا روبير موشون يلقيان القسم الاوليمبي خلال حفل افتتاح العاب باريس الاوليمبية 2024 
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الوان العلم الفرنسي تزين احد الجسور على ضفاف السين خلال حفل الافتتاح 
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النجم الفرنسي زين الدين زيدان يحمل الشعلة الأوليمبية 
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النجمة ماري جوزية بيريس و النجم تيدي رينية يشعلان الشعلة الاوليمبية خلال حفل افتتاح العاب باريس الاوليمبية 2024 
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الشعلة الاوليمبية تضيىء سماء باريس ايذانا ببدء فعاليات الدورة الاوليمبية الثالثة والثلاثون 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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