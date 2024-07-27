بالصور .. أفتتاح أسطوري و مبهر لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - بعد حفل افتتاح مبهرواجواء احتفالية رائعة اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن افتتاح دورة الالعاب الاوليمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى الحادي عشر من شهر اغسطس المقبل .

وفيما يلي نستعرض بالصور بعض اللقطات من حفل الافتتاح الذي تابعه اكثر من 2 مليار مشاهد عبر شاشات التليفزيون واكثر من 300 الف متفرج تابعوده من ضفاف نهر السين بباريس .

وفد اليونان اول الوفود في حفل الافتتاح

الخليج 365 الجزائري

الخليج 365 الفرنسي صاحب الارض والجمهور واكبر الوفود بالالعاب الاوليمبية بمشاركة 518 رياضى ورياضية

جانب من متابعي حفل الافتتاح على احد الجسور على نهر السين

وفد الولايات المتحدة الامريكية ونجم السلة الامريكي ليبرون جيمس يحمل العلم

الخليج 365 الالماني

وفد صربيا

جانب من حفل أفتتاح العاب باريس 2024

جانب من حفل افتتاح العاب باريس 2024

العلم الاوليمبي محمولا على ظهر فارس خلال افتتاح العاب باريس الاوليمبية 2024

الانوار تضيىء برج ايفل خلال حفل افتتاح الالعاب الاوليمبية

المغنية الفرنسية أكسيل سانت سيريل تغني النشيد الوطني الفرنسي خلال حفل افتتاح باريس 2024

زين الدين زيدان يسلم الشعلة الاوليمبية لنجم التنس الاسباني رافائييل نادال خلال حفل افتتاح الالعاب الاوليمبية في باريس 2024

لاعب التجديف فلورين مانادو و رامية القرص ميلينا روبير موشون يلقيان القسم الاوليمبي خلال حفل افتتاح العاب باريس الاوليمبية 2024

الوان العلم الفرنسي تزين احد الجسور على ضفاف السين خلال حفل الافتتاح

النجم الفرنسي زين الدين زيدان يحمل الشعلة الأوليمبية

النجمة ماري جوزية بيريس و النجم تيدي رينية يشعلان الشعلة الاوليمبية خلال حفل افتتاح العاب باريس الاوليمبية 2024