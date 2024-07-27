بالصور .. أفتتاح أسطوري و مبهر لأولمبياد باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد حفل افتتاح مبهرواجواء احتفالية رائعة اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن افتتاح دورة الالعاب الاوليمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى الحادي عشر من شهر اغسطس المقبل .
وفيما يلي نستعرض بالصور بعض اللقطات من حفل الافتتاح الذي تابعه اكثر من 2 مليار مشاهد عبر شاشات التليفزيون واكثر من 300 الف متفرج تابعوده من ضفاف نهر السين بباريس .