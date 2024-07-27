منتخب أوكرانيا يُسقط المغرب بثنائية في الدقائق الآخيرة بـ أولمبياد باريس 2024

تمكن منتخب أوكرانيا الأولمبي مساء اليوم السبت، من الفوز أمام نظيره المغرب في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

واستضاف ملعب «جيوفوري جيوتشارد»، مباراة المغرب ضد أوكرانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 2 بـ أولمبياد باريس 2024 الحالية.

وأحرز دميترو كريسكيف هدف أوكرانيا الأول في الدقيقة الـ22، وأدرك التعادل النجم سفيان رحيمي النتيجة لـ المنتخب المغربي في الدقيقة الـ64 من ضربة جزاء.

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وشهدت المباراة حصول اللاعب الأوكراني فولوديمير ساليوك على البطاقة الحمراء.

وخطف إيدجور كراسنوبير هدف الفوز القاتل للمنتخب الأوكراني في الدقيقة الـ90+8.

وهذه النتيجة حصد المنتخب الأوكراني على أول 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب المغرب ضد أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024

حراسة المرمى: منير المحمدي

الدفاع: مهدي بوكامير- زكريا الواحدي- أسامة العزوزي- أشرف حكيمي

الوسط: أمير ريتشاردسون- أسامة تارجالين- بلال الخنوس

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي- إلياس بن صغير- سفيان رحيمي