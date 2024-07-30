ندى حافظ: شاركت في الأولمبياد وفي أحشائي بطل عمره 7 أشهر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: يواصل المصريون في أولمبياد باريس صنع الحدث بوجهيه الإيجابي والسلبي، وفي الحالتين هم "ترند الأولمبياد" في جانبه المتعلق بالتفاعل العربي على الأقل حتى الآن.

فقد فجرت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السابر مفاجاة كبيرة بشأن مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حينما أعلنت أنها خاضت المنافسات وهي حامل في الشهر السابع.

وسبقها لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد والتي اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات خلال الأولمبياد بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وغضباً في الشارع المصري، خاصة أن الحفاظ على وزن محدد من بديهيات المشاركة الأولمبية في بعض اللعبات وعلى رأسها الملاكمة.

أما عن الجوانب الإيجابية من البعثة المصرية، فقد انتشر فيديو وصورة اللاعب المصري محمد السيد بطل المبارزة الحاصل على البرونزية في أولمبياد باريس الأحد، وهو يحتفل بطريقة كريستيانو رونالدو.

ماذا فعلت ندى حافظ؟

كانت ندى حافظ قد ودعت المنافسات الإثنين من دور الـ 16 في مسابقة فردي سلاح السابر أمام الكورية جيون هايونج بنتيجة 15-7، بعد أن كانت اللاعبة المصرية قد حققت فوزاً مهماً على على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي.

وكشفت ندى حافظ انها شاركت في المنافسات وهي حامل، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام:"ما بدا لكم كلاعبين اثنين على أرض الملعب في الحقيقة كانوا ثلاثة، لقد كنت أتواجد أنا ومنافستي وطفلي الصغير الذي لم يأت بعد إلى عالمنا"

وتابعت: "لقد واجهنا أنا وطفلي نصيبنا العادل من التحديات سواء كانت جسدية أو عاطفية، فترة الحمل صعبة في حد ذاتها ولكن الاضطرار إلى الكفاح من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة كان مرهقاً ولكنه يستحق ذلك".

وأضافت:"أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر يغمرني لأنني بلغت دور الـ 16، وأنا محظوظة لأنني حصلت على ثقة ودعم زوجي وعائلتي لأتمكن من الوصول لهذا الحد".

وأتمت :"كانت هذه الألعاب الأولمبية تحديدا مختلفة، لقد أصبحت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة ولكن هذه المرة كنت أحمل بطل أولمبي صغير".

جدل وإشادة وهجوم

أما عن التفاعل مع اللاعبة المصرية، فقد تراوح بين فخر واعجاب بما فعلته، واعتبرها كثيرون بطلة حقيقية، حيث كانت تهدف إلى دخول التاريخ الأولمبي من الباب الأكثر إثارة للتعجب، فيما ألقى البعض الآخر باللوم عليها، وعلى الجهات المسؤولية رياضياً وأولمبياً في مصر حينما سمحوا لها بالمشاركة وهي في حالة حمل، مما يعني أن الأمر يحمل درجة كبيرة من الخطورة عليها وعلى طفلها.