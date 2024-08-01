مونديال 2034.. لماذا السعودية؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: مجتمع شاب يعشق كرة القدم عشقاً لا يضاهى، وبنية تحتية من طرق ومواصلات وملاعب بمواصفات خاصة لا تفوق العالمية فحسب، بل هي مستقبل البنية التحتية المستدامة عالمياً، ومقومات مذهلة من فنادق وأماكن للطعام والترفيه جاهزة لاستضافة وإقامة آلاف بل ملايين البشر في بلد اعتاد على استقبال واعاشة أكبر التجمعات البشرية، هذه بعض من مقومات السعودية لاستضافة مونديال 2034.

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ملاعب بطولة كأس العالم 2034 في فيديو واحد، والتي يبلغ عددها 15 ملعبًا، وتتواجد في 5 مدن pic.twitter.com/aFCgWbqI3y — مشاريع السعودية (@SaudiProject) July 31, 2024

— مشاريع السعودية (@SaudiProject)

المساحة الكبيرة تخلق التنوع

وبالنظر كذلك إلى المساحة الكبيرة للمملكة العربية السعودية والتي يترتب عليها التنوع في طبيعة الجغرافيا والأجواء، وكذلك بالنظر إلى النهضة العمرانية والانشائية التي تفوق مثيلاتها في أي مكان "تقنية وفكراً مستقبلياً وبيئياً"، فإن العالم سوف يكون أمام نسخة مونديالية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المونديالي، وهي نسخة 2034.

هوية سعودية عينها على العالمية

فضلاً عن توفر بعد آخر، وهو حالة الانفتاح والحوار الحضاري السعودي مع العالم، والذي يراعي الهوية السعودية بكافة مقوماتها، وفي الوقت ذاته يمد يديه للعالم بكل رحابة صدر، وتناغم حضاري ثقافي معرفي، سوف تكون محصلته الرائعة في نهاية المطاف في مصلحة الجميع وليس طرف على حساب آخر.

مجتمع شاب شغفه كرة القدم

ويضاف إلى مقومات نجاح السعودية في استضافة المونديال تلك القاعدة الشابة المذهلة في مجتمع شاب، تتكون غالبيته ممن هم دون 30 عاماً، وهؤلاء لديهم تلك الروح الشابة التي تتطلع لاحتضان العالم، فضلاً عن شغفهم الذي لا يعادله شغف بعالم الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص.

15 ملعباً في 5 مدن

يضم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، 15 ملعباً في خمس مدن، ما يجعله رابع أكبر عدد من الملاعب في نسخة واحدة، والثاني في بلد مستضيف واحد.

وستلعب كأس العالم 2034 في مدن الرياض، جدة، الخبر، أبها ونيوم عبر 15 ملعباً، وهو رابع أكبر عدد من الملاعب التي تحتضن مباريات نسخة واحدة عبر تاريخ المونديال.

ماذا حدث في النسخ المونديالية السابقة؟

مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان صاحب العدد الأعلى من الملاعب إذ أقيمت مبارياته على 20 ملعباً، بينما لٌعِبت مباريات كأس العالم 1982 في إسبانيا على 17 ملعباً وهو الأعلى على الإطلاق في نسخة تستضيفها بلد واحد.

وسيقام مونديال 2026 في أميركا، كندا والمكسيك عبر 16 ملعباً في البلدان الثلاثة، أما كأس العالم 2030 الذي سيقام في إسبانيا، البرتغال والمغرب بالإضافة للأرجنتين والأورغواي وباراغواي فلم يتم تحديد ملاعبه حتى الآن.

وأقيمت كأس العالم على 12 ملعباً في 6 مناسبات ابتداء من مونديال 1958 بالسويد، وبعده مونديال المكسيك 1986، وإيطاليا 1990، وألمانيا 2006، والبرازيل 2014 وروسيا 2018، أما كأسي العالم 1998 في فرنسا و2010 في جنوب إفريقيا فأقيما على 10 ملاعب.

وتم استضافة كأس العالم في 9 ملاعب مرتين الأولى عام 1974 في ألمانيا الغربية، وبعد 20 عاماً في أميركا.

وأقيم كأس العالم 1934 بإيطاليا في 8 ملاعب، وكذلك كان العدد في مونديال 1966 بإنجلترا وقطر 2022.

ولعب المونديال في 6 ملاعب بكأس العالم 1950 في البرازيل، وسويسرا 1954، والأرجنتين 1978، أما مونديال المكسيك 1986 فلعب على 5 ملاعب.

وأقيم كأس العالم 1962 في تشيلي على 4 ملاعب، أما المونديال الأول في أوروغواي فلعب على 3 ملاعب في مونتيفيديو.

ملاعب مونديال السعودية 2034

سلّط ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 الضوء على الملاعب الـ15، المقرر أن تستضيف المنافسات عبر 5 مدن، هي الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.

ومن بين هذه الملاعب سيكون هناك 11 ملعباً جديداً بالكامل. حيث ستضم الرياض 8 ملاعب مخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم، بما فيها استاد الملك سلمان الجديد الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج، الذي من المقرر أن يستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة، وسيصبح قبل ذلك الملعب الرئيسي الجديد للمنتخب السعودي.

استاد المربع يحاكي الأسطح المتداخلة والمظهر المميز لجذع شجرة السنط

وبالإضافة إلى ملعب الملك سلمان الجديد في العاصمة الرياض، فقد تم الإعلان عن إنشاء استاد الأمير محمد بن سلمان في منطقة القدية، الذي يعد تحفة معمارية بمدرجاته الثلاثية والإطلالة الخلابة على إحدى قمم جبل طويق، حيث يتميز الاستاد بتصميم مستقبلي مبتكر غير مسبوق عالمياً، ويكتسي معظم مساحات الواجهات الخارجية له بالزجاج الملون وشاشات «إل إي دي». ومن الملاعب التي ستضمّها مدينة الرياض أيضاً ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الشهير، الذي سيتم تطويره بأحدث المعايير العالمية، كما سيتم رفع سعته لأكثر من 70 ألف متفرج.

ملعب أرامكو..تصميم مستوحى من البحر ويحاكي شكل الدوامات المائية

كما سيكون من ضمن ملاعب الرياض المونديالية "ملعب المربع" الذي يحاكي الأسطح المتداخلة والمظهر المميز لجذع شجرة السنط (الأكاسيا) المحلية، وتوظف مرافق الملعب أحدث التقنيات المتقدمة بهدف توفير تجارب استثنائية للجمهور. أما في جدة، فيتميز استاد وسط المدينة، الذي سيتم بناؤه، بتصميمه المعماري المستوحى من التراث المحلي والعمارة الخشبية التقليدية لمنطقة جدة، البلد التاريخية، في حين سيلبي الملعب الساحلي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية احتياجات مجتمع المدينة النابض بالحياة، بالإضافة إلى جمالية تصميمه الطبيعي المستوحى من الشعاب المرجانية المذهلة في البحر الأحمر. وفي مدينة الخبر، سيتربع استاد أرامكو على شاطئ الخليج العربي، الذي يتسم بتصميم ديناميكي مستوحى من البحر، ويحاكي شكل "الدوامات المائية" التي تظهر قبالة الساحل خلال أشهر الصيف، وتشمل العناصر المعمارية للملعب عدداً من الأشرعة المتداخلة والزخارف التي تحاكي شكل الأمواج الطبيعية، بما يتناغم مع البيئة الساحلية المحيطة به على شواطئ المملكة.

ملعب روشن يستضيف المباريات المونديالية

ويشهد استاد جامعة الملك خالد بمدينة أبها، المستخدم من قبل الجامعة حالياً، أعمال توسعة مؤقتة، لزيادة سعته إلى أكثر من 45 ألف متفرج، بهدف استخدامه لاستضافة مباريات مونديال 2034. بالإضافة إلى ذلك، ستركز عملية التجديد على تحديث البنية التحتية ومراعاة الإرث المستدام للملعب. ومن المنتظر أن يكون استاد نيوم، الملعب الأكثر تميزاً على مستوى العالم، حيث يوجد على ارتفاع يزيد عن 350 متراً، ضمن هيكل "ذا لاين"، ويوفر تجربة استثنائية وغير مسبوقة لحضور مباريات كرة القدم. وتشمل المصادر الأساسية لإمداد الملعب بالطاقة كلاً من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يعدّ نقلة نوعية تاريخية على مستوى الملاعب في العالم بأسره.

ملعب الملك سلمان يستضيف الافتتاح والنهائي في مونديال 2034