شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 – 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 – 8 - 2024، العديد من الأخبار المهمة على رأسها تأهل منتخب مصر الأولمبى إلى نصف النهائى بعد الفوز على باراجواى 5 / 4 بركلات الترجيح.

منتخب مصر الأولمبى يهزم باراجواى بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائى أولمبياد باريس

انتزع منتخب مصر الأولمبى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، على حساب باراجواى بعد فاز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1. الزمالك يهزم الجونة بهدف المثلوثى فى الدورى.. فيديو فاز فريق الزمالك على الجونة بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لـ مسابقة الدوري الممتاز. أولمبياد باريس.. منتخب اليد يتقدم على النرويج 14-13 فى الشوط الأول تقدم منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره النرويجي، بنتيجة 14-13 بالشوط الأول فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

البنك الأهلى يقترب من تجديد التعاقد مع إسحاق يعقوبو لمدة 3 سنوات

يفاوض مسئولو البنك الاهلى الغانى إسحاق يعقوبو لاعب الفريق لتجديد تعاقدة والاستمرار مع الفريق لمدة 3 سنوات قادمة عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.

4 مواجهات تنتظر الإسماعيلى بشهر أغسطس.. البداية في قطر والختام بالسعودية

تنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 4 مباريات خلال شهر أغسطس الجارى، مباراتين وديتين في إطار الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيسه، ومباراتين في بطولة الدورى.

شادى حسين ورمضان صبحى وأفشة.. ثلاثى يقترب من العودة للمنتخب

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على بدء معسكر الفراعنة يوم 25 أغسطس الجارى استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية المقبلة.

اللقب الثانى يراود أيمن الرمادى مع سيراميكا أمام طلائع الجيش

يبحث أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن تحقيق اللقب الثانى رفقة سيراميكا عندما يواجه طلائع الجيش في نهائي كأس رابطة الأندية المقرر لها الأربعاء المقبل.

لعبة يعلن اعتزال الكرة الطائرة دوليا بعد انتهاء مشوار المنتخب فى باريس 2024

أعلن محمد مصطفى "لعبة" لاعب منتخب الطائرة و الزمالك اللعب دوليا عقب انتهاء مشوار الفراعنة فى أولمبياد باريس اليوم بعد الخسارة فى جميع اللقاءات.

رئيس اتحاد ألعاب القوى: المدرب الخاص بمصطفى الجمل رحل منذ عام لعدم انضباط اللاعب

كشف سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى تفاصيل خروج مصطفى الجمل من منافسات أولمبياد باريس 2024 بعدما حقق المركز الـ 14 في المجموعة الأولى في منافسات رمي المطرقة بالعاب القوى برقم 70.09م.

أحمد شديد قناوى يرحل عن حرس الحدود رسمياً بعد الصعود للدوري الممتاز

أعلن أحمد شديد قناوى الظهير الايسر لفريق حرس الحدود الصاعد حديثاً لدوري الاضواء والشهرة رحيله بشكل رسمى عن الفريق بعد نهاية تعاقده ، حيث فشلت مفاوضات تمديد تعاقده مع ناديه.

منتخب السلاح يخسر من فرنسا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

خسر منتخب السلاح من فرنسا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 ، ويلعب علي المركز 5 الي 8 في دورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر فرج وموقف النادي السويدي

قطع النادي الأهلي شوطاً كبيراً للحصول على خدمات الفلسطيني عمر فرج لاعب نادى أيك سولنا السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية ، بعدما شهدت المفاوضات بين مسئولو القلعة الحمراء واللاعب والنادي السويدي إتفاق شبه تام حول جميع الخطوط العريضة.

منتخب الطائرة يخسر أمام البرازيل 3-0 فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة أمام نظيره البرازيلى بنتيجة 3-0 فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 ليودع المنافسة.

تعرف على أخر تطورات حل أزمة القيد في الزمالك وموقف الصفقات الجديدة

اقتربت أزمة القيد في نادى الزمالك من إسدال الستار على فصولها الأخيرة، خاصة بعدما نجح مسئولو القلعة البيضاء، في جدولة مستحقات المغربى خالد بوطيب، ليتسلم النادى الأبيض خطاب رفع القيد عن النادى في هذا الملف.

"الرغبة و3 امتيازات" تُقرّب الأهلي من نجم الإسماعيلي على حساب بيراميدز

شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره الإسماعيلي تقدم ملموس بشأن حصول الأخير على خدمات عمر الساعي لاعب الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أولمبياد باريس .. عزمى محيلبة ينهى اليوم الأول لمنافسات الإسكيت بتحقيق 71/75 طبق

حقق عزمى محيلبة لاعب منتخب الرماية 71 طبق من أصل 75 فى تصفيات اليوم الأول بمنافسات الاسكيت بأولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.

نور عباس تحتل المركز الـ"38" في منافسات الرماية بأولمبياد باريس

ودعت نور عباس لاعبة الرماية المصرية منافسات الرماية فى أولمبياد باريس 2024، بعد أن احتلت المركز الـ 38 من أصل 40 متسابقة فى تصفيات رماية 25م مسدس برصيد نقاط 568 من 600 فى اولمبياد باريس 2024.

ملك حمزة تودع منافسات جمباز الترامبولين باحتلالها المركز الـ 16 والأخير فى أولمبياد باريس

ودعت ملك حمزة منافسات جمباز الترامبولين بإحتلالها المركز الـ 16 والأخير فى مرحلة التصفيات لأولمبياد باريس 2024، بتقييم 9.650 في المحاولة الثانية بعد سقوظها مرتين.

موعد رحيل محمود متولي من الأهلي بعد الاتفاق على فسخ التعاقد

أتفق محمود متولي مدافع الأهلي مع مسئولو النادي على تأجيل إعلان رحيله من القلعة الحمراء لحين إنتهاء اللاعب من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له اللاعب حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.

أولمبياد باريس.. منتخب مصر الأولمبى يتعادل سلبيا مع باراجواى فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى وباراجواى ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" بالتعادل السلبى.

شاهد رد فعل محمد السيد ولاعبى منتخب مصر للسلاح بعد الخسارة من فرنسا

رصدت كاميرا الخليج 365 ، ردود أفعال لاعبي منتخب مصر للسلاح ومحمد السيد صاحب الميدالية البرونزية لمصر ، عقب الخسارة من منتخب فرنسا في منافسات دور ربع النهائى لسلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس.