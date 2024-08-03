شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة وحيدة أمام حسين الشحات لإنهاء قضية الشيبى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرصة وحيدة أمام نجم النادي الأهلي حسين الشحات للحصول على البراءة، بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برفض استنافه على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، وتأييد الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، ويوضح الخليج 365 في النقاط التالية الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إنهاء القضية.

وطبقا للقانون يجوز التصالح بين الطرفين المتنازعين في قضايا المشاجرات والتعدي على الأخر، وتقديم صورة من محضر التصالح إلى المحكمة لتقضي بإنهاء القضية بالتصالح بين الطرفين.

ويعتبر تطبيق الحكم وفقاً لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه في حال ارتكابه أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة، أي أن جريمة يقوم بها حسين الشحات خلال 3 سنوات، سيتم تنفيذ الحكم بحبسه سنة مع عقوبة الجريمة الجديدة.

وكانت قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس المتهم لمدة سنه وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس ادارة اي من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وامرت بإيقاف تنفيذ العقوبه المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من صدور الحكم نهائياً والزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً اتعاب محاماه.

وتعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.