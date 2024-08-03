بعد انضمامه إلى المعسكر.. موقف رونالدو من المشاركة مع النصر أمام غرناطة

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، في أول ظهور للاعب خلال الفترة الحالية، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب خلال الفترة الماضية.

ويبقى رونالدو، قريب خارج لقاء الفريق أمام غرناطة، في اللقاء الودي الذي من المقرر أن يجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن استعدادات الفريقين، للمرحلة المقبلة.

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ويبحث المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر عن تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا، للمرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بمسابقات محلية وقارية في الموسم الجديد.

وأبرم نادي النصر، صفقة وحيدة خلال الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع بينتو ماثيوس قادما من أتلتيكو بارانينسي، وذلك من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى بداية من الموسم المقبل.