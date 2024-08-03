"قضيتي تمس كرامة كل امرأة".. إيمان خليف تتحدث عن صعودها إلى نصف نهائي الملاكمة سيدات أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدثت إيمان خليف لاعبة منتخب الجزائر للملاكمة سيدات، بعد الصعود إلى نصف نهائي الملاكمة سيدات وزن 66 كيلو، وضمان الحصول على ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وقالت خليف في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "أحضر لهذه الأولمبياد منذ 8 سنوات تقريباً، وفخورة جداً بهذا التتويج وببلدي الجزائر".

وأضافت: "الحمدلله تمكنت من تحقيق الفوز في مباراة اليوم وكنت في الموعد، واتمنى الفوز في المواجهة المقبلة والتتويج بالميدالية الذهبية".

وتابعت: "أحب أن أشكر العالم كله، وقضيتي قضية تمس كرامة كل إمرأة".

واختتمت إيمان خليف تصريحاتها: "العالم العربي كله يعرفني، والاتحاد الدولي ظلمني، على الرغم من أنني ألعب تحت مظلته منذ سنوات".

وكانت إيمان خليف، تمكنت من الصعود إلى الدور قبل النهائي لمنافسات الملاكمة سيدات وزن 66 كيلو، بأولمبياد باريس 2024، الفوز على حساب المجرية لوكا آنا هاموي، بنتيجة 5-0، في الدور ربع النهائي.

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