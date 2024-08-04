إبراهيم عادل يشعل المنافسة بين أندية الدوري الإسباني لضمه

نجح إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز البالغ من العمر 23 عامًا في قيادة منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4 على باراجواي.

وسجل إبراهيم عادل 3 أهداف في أولمبياد باريس حتى الآن، هدفين في إسبانيا، وهدف في شباك باراجواي.

اقرأ ايضًا..عمر فرج يصدم جماهير الاهلي بشأن التوقيع مع النادي

وكشفت تقارير صحفية أن خيتافي وبلد الوليد يراقبان أداء إبراهيم عادل تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير أن خيتافي وبلد الوليد تواصلا مع بعض وكلاء اللاعبين في مصر لمعرفة موقف نادي بيراميدز من بيع اللاعب.

وواصلت أن خيتافي وبلد الوليد، يفكران في ضم اللاعب في يناير لأن الدوري الإسباني سينطلق قبل أقل من أسبوعين.

واختتمت التقارير أن نادي بيراميدز هناك احتمالية لعدم بيع إبراهيم عادل في الميركاتو الشتوي بسبب أن الفريق سيشارك في دوري أبطال أفريقيا وبالتالي من الممكن تأجيل الأمر إلى صيف 2025.