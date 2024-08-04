"غيابات قوية".. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن قائمة الفريق النهائية لمواجهة المقاولون العرب غداً بالدوري.

ويلاقي الأهلي نظيره المقاولون العرب غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب غداً، غياب الثلاثي، محمود عبد المنعم كهربا، محمد عبد المنعم وحارس مرمى الفريق محمد الشناوي.

وجاءت قائمة النادي الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة.

خط الوسط: عمر كمال، حسين الشحات، إمام عاشور، محمد مجدى فشة، رضا سليم ومروان عطية، كريم نيدفيد، أحمد عابدين وأكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي وأحمد عبد القادر.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 75 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالدوري المصري الممتاز، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة جمعهم من 31 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضاً:

"أحد أكبر أندية العالم".. حقيقة عرض نيس الفرنسي لضم محمد عبدالمنعم

ماذا سيحدث لو لعب ميسي في الدوري الإنجليزي؟.. صلاح يجيب

"لحظة فريدة".. أول تعليق من ميكالي بعد صعود المنتخب لنصف نهائي أولمبياد باريس