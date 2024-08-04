"دوافع سياسية وراء ذلك".. رئيس اللجنة الأوليمبية يدافع عن إيمان خليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قام توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بالخروج عن صمته ودافع عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بعد الانتقادات القوية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وتعرضت خليف للعديد من الانتقادات والمضايقات خلال الفترة الماضية، بعد أن تم اتهامها بأنها تمتلك قدرات بدنية تتجاوز المألوف في المنافسات النسائية.

وقال توماس باخ في تصريحات صحفية: "إيمان خليف امرأة وليس هناك خلاف أو شك في ذلك على الإطلاق، وقمنا بإجراء العديد من الاختبارات التي تثبت ذلك".

وأضاف: "إيمان خليف ولدت كامرأة، تربت كامرأة ونافست كامرأة طوال السنين الماضية وتربت كامرأة بدون أي مشكلات".

وتابع: "كل ما ظهر خلال الـ48 ساعة الماضية، هو أن البعض يريد تغيير مفهوم ما هى المرأة، وما هو الرجل".

وواصل: "اتحدى الجميع أن يتم تقديم إثبات علمي، على ما يتم ترويجه خلال الفترة الماضية".

واختتم باخ تصريحاته: "لن نشارك في هذه الحرب الثقافية والعرقية، التي تعود إلى دوافع سياسية".

وكانت إيمان خليف، تمكنت من الصعود إلى الدور قبل النهائي لمنافسات الملاكمة سيدات وزن 66 كيلو، بأولمبياد باريس 2024، الفوز على حساب المجرية لوكا آنا هاموي، بنتيجة 5-0، في الدور ربع النهائي.

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