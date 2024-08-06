الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر لليد وإسبانيا بربع نهائي أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة اليد، لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا غدا الأربعاء، في ربع نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

موعد مباراة مصر وإسبانيا لكرة اليد

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره إسبانيا لكرة اليد، في العاشرة والنصف صباح غدا الأربعاء، في ربع نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد الفوز في المباراة الأخيرة على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور الدور ربع النهائي بعد احتلاله وصاف المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط خلف منتخب الدنمارك الذي تصدر برصيد 10 نقاط.

القناة النافلة لمباراة مصر وإسبانيا

وتقرر أن تنقل مباراة مصر وإسبانيا غدا الأربعاء في العاشرة والنصف صباحا، في ربع نهائي بطولة دورية الألعاب الأولمبية باريس 2024، عبر قناة beIN SPORTS 3HD.

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