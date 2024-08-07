مهاجم إنجلترا السابق ينصح سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

عبّر المهاجم الإنجليزي السابق، كريس سوتون، عن رأيه في مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول، ما بين البقاء أو الاستفادة من رحيله على الجانب المادي.

وينتهي عقد الفرعون المصري مع الريدز في يونيو المقبل، ولم يجدد عقده بعد، وارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي، منذ الصيف الماضي.

وكان نادي ليفربول، قد رفض عرضًا ماليًا ضخمًا من اتحاد جدة السعودي، ليستمر صلاح في صفوف النادي الإنجليزي.

وقال مهاجم النادي الإنجليزي، في تصريحات نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية، إنه إذا كنت مكان المدرب آرني سلوت، فأنت تريد أن تفعل أفضل ما يمكن”.

وأوضح سوتون، أن النادي يحتاج إلى الاحتفاظ بـ محمد صلاح لأنه أفضل لاعب لديك، لست بحاجة إلى القلق بشأن ملء خزائنك بالأموال.

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وأردف سوتون، خلال تصريحاته: “عليك أن تهتم بالفوز بالمباريات ومحاولة إحداث تأثير حقيقي كمدير فني في الموسم الأول”.

وأكد: “سلوت يحاول أن يملاً مكان كلوب، وهو مكان ضخم يكاد يكون من المستحيل ملئه، عليه أن يحتفظ بصلاح ليكون لديه فرصة للنجاح”.