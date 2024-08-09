شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور اللاعبين بالقرية الأولمبية لتشجيعهم لإنهاء الأولمبياد بشكل لائق والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تفاصيل زيارة اللاعبين في القرية الأولمبية في باريس بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فى تصريحات صحفية من باريس، إنه خلال الاجتماع تم شكر عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة وباقي اللاعبين، كما أنه ما زال لديهم فرصة أخرى خلال نسخة الأولمبياد المقبلة 2028.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه تم الحديث مع رؤساء الاتحادات الرياضية وباقي اللاعبين الذين ما زال لديهم منافسات من أجل رفع روحهم المعنوية وتشجيعهم لإنهاء منافساتها بشكل لائق خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة حتى 11 أغسطس الجاري.

من جانبه، أكد دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة من باريس، أنه من الطبيعى أن تتم محاسبة جميع الاتحادات عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مشيرا إلى أن من أخفق ستتم محاسبته.

وتشارك البعثة المصرية في دورة الألعاب الصيفية أولمبياد باريس، بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

وتابع وزير الرياضة أن منتخب كرة القدم قدم مستوى مميزا في الدورة وتمكن من إحراج فرنسا صاحبة الأرض، وكنا نأمل في تحقيق ميدالية برونزية ولكن مباراة المغرب كانت لها ظروف خاصة، مؤكدا أننا سنحافظ على البرازيلي ميكالي في هذه المرحلة السنية.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية إن هناك عددا من الميداليات نستهدفها في نهاية الدورة في ألعاب مثل رفع الأثقال والتايكوندو والخماسي الحديث، ولا نريد أن نصدر الإحباط للاعبين.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن البعثة المصرية نافست على 4 ميداليات وتم تحقيق ميدالية واحدة منها، مؤكدا أن الدولة وفرت للاتحادات الدعم المالي والفني على مدار 3 سنوات.

وتابع وزير الرياضة أن هناك لاعبين حققوا المركز الرابع وسنببني عليهم فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.