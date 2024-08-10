نجم الزمالك يفاضل بين عرضين للرحيل عن القلعة البيضاء

تلقى أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضان للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفاد مصدر مقرب من لاعب وسط نادي الزمالك مهاب ياسر أنه تلقى عرضين للإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر بأن أحد العرضين من نادٍ سعودي من الدرجة الثانية ورفض ذكر اسمه، والآخر من نادي بتروجيت الحديث الصعود للدوري الممتاز.

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وكان مهاب ياسر قد انضم إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي ضمن 10 صفقات شتوية للفريق الأبيض.

ورغم ذلك، لم يشارك بصورة أساسية مع الفريق هذا الموسم، حيث لعب في 8 مباريات فقط بجميع البطولات وسجل هدفًا وحيدًا في الدوري.

ويرغب اللاعب في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة من خلال الإعارة في الموسم المقبل، خصوصًا بعد نجاح الزمالك في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

يذكر أن الزمالك، حقق الفوز في آخر مبارياته على نظيره زد بهدف مقابل لاشئ، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.