تطورات جديدة.. بن شرقي يقترب من الزمالك

تجول اللاعب المغربي أشرف بن شرقي إلى حديث جماهير نادي الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فسخ بن شرقي عقده مع نادي الريان القطري بنهاية الموسم الجاري، ليصبح لاعبًا حرًا يمكنه الانتقال إلى أي نادٍ بدون مقابل.

ووفقًا لمصدر داخل نادي الزمالك، فإن المفاوضات مع بن شرقي لعودته إلى القلعة البيضاء لا تزال مستمرة.

اقرأ ايضًا..والد زيزو يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك إلى الدوري السعودي

وأشار المصدر إلى أن النادي يعاني من أزمة مالية، لكنه يسعى للوصول لاتفاق نهائي مع اللاعب.

وأوضح المصدر أن المفاوضات شهدت تقدمًا خلال الساعات الماضية بعد موافقة بن شرقي على خفض المطالب المالية التي كان يرغب في البداية. ويسعى الزمالك لإنهاء المفاوضات وتدعيم الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وفي سياق آخر، يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق زد بهدف دون رد.