بالأسماء.. 7 صفقات على رادار الزمالك بالميركاتو الصيفي

دخل مسئولو نادي الزمالك سوق الانتقالات الصيفية الجارية بكل قوة؛ وذلك من أجل ضم عدد من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

واقترب مسئولو الزمالك من حسم بيع زيزو إلى نادي نيوم السعودي مقابل 6 مليون دولار؛ وذلك للمساعدة في تدعيم صفوف الأبيض بعدد من الصفقات المميزة.

ودخل مسئولو الزمالك في مفاوضات رسمية مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الأسبق؛ وذلك من أجل عودته للفريق مرة أخرى، كما فاوض مسئولو الزمالك طارق حامد لاعب الفريق الأسبق وضمك السعودي الحالي؛ وذلك لضمه إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

كما فتح مسئولو الزمالك خط المفاوضات مع نادي سيراميكا كيلوباترا لضم أحمد رمضان بيكهام لتدعيم الخط الخلفي في الفريق الأبيض، وذلك بعد رحيل محمد عبد الغني ومحمود علاء.

كما فتح مسئولو الزمالك خط المفاوضات مع ثنائي طلائع الجيش يسري وحيد ومحمد هاني؛ وذلك تمهيدًا لانضمامهم إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد.

كما دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات لضم رمضان صبحي من بيراميدز، وجوناثان نجويم الظهير الأيسر لفريق فيوتشر.