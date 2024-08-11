موقف الاهلي من عودة أحمد فتحي للفريق

استفسر أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي، ولاعب النادي الاهلي الأسبق عن موقف إدارة المارد الأحمر من عودته للفريق واعتزال كرة القدم في النادي.

وكان مسئولو بيراميدز قد أبلغوا أحمد فتحي برحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد عقده لأي مواسم إضافية.

ورفض مسئولو النادي فكرة عودة أحمد فتحي إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصفي الجاري، وذلك بسبب رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في وقت سابق إلى صفوف فريق بيراميدز دون رغبة النادي، والذي كان بحاجة إلى خدماته وقتها.

من جهة أخرى تواصل أحمد فتحي مع مسئولي نادي الإسماعيلي من أجل الانتقال إليهم في الموسم الجديد، حتى يعتزل بقميص الدراويش في الموسم المقبل.

وكان النادي الاهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا هذا الموسم، وذلك بعد فوزه في مباراة الجولة الأخيرة بهدف دون رد على حساب فريق سموحة؛ ليصل الفريق إلى النقطة الـ81 حصدها من 31 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 73 نقطة.