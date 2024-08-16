ستوري نجوم كرة القدم.. جيم صلاح تدريبات بدنية لمحمد هاني وحسام غالي.. وذكرى أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض الجلسات الاستشفائية.

وشارك أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، خلال قضاء إجازته.

وحرص حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق، على دعم زميله أحمد فتوح من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

كما نشر الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال تواجده في تدريبات الفريق.

ونشر لاعب النادي الأهلي رضا سليم، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وقام محمد هاني بنشر صورة له رفقة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، خلال قيامهم ببعض التدريبات البدنية.

وشارك مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز متابعيه صورة له ثنائي النادي الأهلي، إمام عاشور ومروان عطية.

وحرص عمر كمال لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة الراحل أحمد رفعت عبر حسابه على "إنستجرام"، بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاة لاعب مودرن سبورت.

ونشر كليان مبابي لاعب ريال مدريد صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له من داخل سياراته.

وحرص محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على نشر عدد من الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، خلال تواجده في صالة الجيم الخاصة بفريق ليفربول.

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