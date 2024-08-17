رونالدو يثير قلق جماهير النصر قبل مباراة الهلال في نهائي السوبر السعودي

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر قلق جماهير العالمي قبل موقعة كأس السوبر السعودي ضد الهلال، والتي ستقام مساء اليوم السبت.

وستقام بطولة نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والهلال، اليوم السبت على ملعب “استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية” في مدينة أبها.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن رونالدو شارك في التدريبات البدنية والتكتيكية مع النصر في ختام الاستعدادت لنهائي السوبر ضد الهلال.

وأوضحت التقارير، النجم البرتغالي غاب عن المناورة الأخيرة مع زملائه بسبب الإرهاق.

وأفادت، المدرب لويس كاسترو قرر إعفاء “الدون” من المناورة التي استمرت لمدة 15 دقيقة، وأشرك بدلًا منه زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا في مركز قلب الهجوم، فيما شارك أيمن يحيى كجناح أيمن.

وكان فريق النصر قد خطف بطاقة التأهل إلى نهائي السوبر السعودي بعد انتصاره على نظيره التعاون بنتيجة (2-0)، في نصف النهائي.

فيما تأهل الهلال بعد تخطيه عقبة الاهلي في نصف النهائي بالفوز عليه بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي (1-1)،