طرد مضحك.. بداية عنيفة للدوري الإنجليزي موسم 2024/25

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثاني من الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي بداية عنيفة، حيث أقيمت حتى الآن 6 مباريات في البريميرليج.

وخلال الـ6 مباريات، تم إشهار البطاقة الحمراء مرتين، وإصابة خطيرة للاعب نوتنجهام فورست.

وفي مباراة إيفرتون وبرايتون، حصل أشلي يونج على بطاقة حمراء لمنعه ميتوما من الانفراد بالمرمى بطريقة غير شرعية، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصل على بطاقة حمراء في عمر 39 عاما و39 يوما، مما دفع شبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية إلى وصف الطرد بـ "لقطة مضحكة".

ومن جانب آخر، حصل مدافع نيوكاسل يونايتد، فابيان شار، على بطاقة حمراء في الدقيقة 28 من مباراة ساوثهامبتون.

وشهدت مباراة نوتنجهام فورست وبورنموث إصابة مروعة لدانيلو بعد أقل من 10 دقائق من بداية المباراة الافتتاحية لموسمه أمام بورنموث.

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