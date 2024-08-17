متخطياً أسطورة مانشستر يونايتد.. جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن النجم الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول السابق وبرايتون الحالي، من تحقيق رقماً تاريخياً بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام إيفرتون اليوم السبت، في إطار الجولة الأولى بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ويعد هذا هو الموسم الثاني للاعب صاحب الـ 38 عاماً رفقة فريق برايتون، بعدما انضم إليه في يوليو 2023، قادماً من ليفربول.

ونجح ميلنر في أن يصبح أكثر لاعب خوضاً للمواسم في تاريخ ليفربول، باعتبار هذا هو الموسم رقم 23 للاعب في الدوري الإنجليزي، متخطياً أسطور مانشستر يونايتد السابق رايان جيجز الذي شارك في 22 موسماً بالمسابقة.

وشارك ميلنر رفقة العديد من الأندية الإنجليزية، مثل نيوكاسل وأستون فيلا، مان سيتي وليفربول.

وخاص صاحب الـ 38 عاماً 634 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي، تمكن خلالهم من تسجيل 55 هدفاً وتقديم 87 تمريرة حاسمة.

وكان فريق برايتون تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره إيفرتون، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

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