الامارات | محمد صلاح يثير الجدل باحتفالية "شعار الزمالك" ونجم منتخب مصر يعلق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار هداف فريق ليفربول محمد صلاح الجدل في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وإحرازه للهدف الثاني لفريقه، والتاسع خلال مبارياته الافتتاحية في البطولة.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز الأولى تحت قيادة المدرب الهولندي أرنه سلوت، بقيادته للفوز على مضيفه العائد مجددا بين الكبار إيبسويتس تاون 2-0 في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

هدف محمد صلاح، جاء في الدقيقة 66، بعدما راوغ مدافع إيبسويتش تاون وتبادل الكرة مع دومينيك سوبوسلاي، ووضعها بطريقته المعتادة بالقدم اليسرى في مرمى أصحاب الأرض، ليضاعف النتيجة لصالح ليفربول.

وبعد أن سجل محمد صلاح هدفه، احتفل اللاعب على طريقة شعار الزمالك (رمي السهم بالقوس)، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور المصري.

ولم يترك أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب المصري، الموقف دون أن يعلق على الاحتفالية، حيث قال ميدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "أكس": "جول صلاح الأسطورة يحتفل بشعار الزمالك.. لم ينسى فضل الزمالك عليه أبدًا".

وبعد أن أحرز محمد صلاح هدفه الأول هذا الموسم، أضاف محمد صلاح، فريقًا جديدًا لقائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يسبق للنجم المصري مواجهة إيبسويتش تاون منذ انضمامه إلى ليفربول في البريمرليج.