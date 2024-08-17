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13 هدفا.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي اليوم السبت، تسجيل 13 هدفا خلال 6 مواجهات قوية ومثيرة.

وافتتح مباريات الموسم الجديد بالفوز على إبسويتش تاون بثنائية نظيفة، بينما تخطى أرسنال عقبة ولفرهامبتون بثنائية دون رد.

نتائج مباريات اليوم السبت

ليفربول ضد إبسويتش تاون - (2-0)

أرسنال ضد ولفرهامبتون - (2-0)

إيفرتون ضد برايتون - (0-3)

نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون - (1-0)

نوتنجهام فورست ضد بورنموث - (1-1)

وست هام ضد أستون فيلا - (1-2)

وتختتم غدا الأحد باقي مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراة مانشستر سيتي ضد .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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