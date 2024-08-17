13 هدفا.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي اليوم السبت، تسجيل 13 هدفا خلال 6 مواجهات قوية ومثيرة.

وافتتح ليفربول مباريات الموسم الجديد بالفوز على إبسويتش تاون بثنائية نظيفة، بينما تخطى أرسنال عقبة ولفرهامبتون بثنائية دون رد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

ليفربول ضد إبسويتش تاون - (2-0)

أرسنال ضد ولفرهامبتون - (2-0)

إيفرتون ضد برايتون - (0-3)

نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون - (1-0)

نوتنجهام فورست ضد بورنموث - (1-1)

وست هام ضد أستون فيلا - (1-2)

وتختتم غدا الأحد باقي مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي.

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