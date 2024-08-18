الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أغسطس 2024

الأرجنتيني سنابريا يعزز هجوم العين أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، أمس، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع مهاجم فريق لانوس الأرجنتيني، ماتيو سنابريا، ‏لتعزيز هجوم الفريق بعقد يمتد أربع سنوات. ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى الدولة خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لإجراء الفحوص الطبية واستكمال إجراءات التعاقد.

وتعد الصفقة خطوة مهمة للعين، إذ يتوقع أن يُضيف سنابريا الكثير من القوة والمهارة إلى صفوف الفريق، لاسيما أنه يتمتع بخبرة واسعة اكتسبها من مشاركاته مع فريق لانوس.

«أبيض الناشئين» يكسب الكويت ودياً دبي - الإمارات اليوم

فاز المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس في العاصمة الكرواتية زغرب، ضمن برنامج إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وسجل هدف المباراة اللاعب مايد عادل في الدقيقة الثانية من الشوط الأول. ويخوض «أبيض الناشئين» آخر مبارياته الودية بعد غد أمام نظيره الكرواتي.

صلاح يحقق رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي لندن - د.ب.أ

سجل محمد صلاح هدفاً وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول إلى الفوز على إبسويتش 2- صفر، أمس، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم ليفربول بهدف سجله ديوجو جوتا في الدقيقة 60، وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق محمد صلاح. وأصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في المباريات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل تاسع أهدافه في المباريات الافتتاحية. وتخطى صلاح بهذا الهدف، الثلاثي: آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني الذين سجلوا ثمانية أهداف.

وحصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم.