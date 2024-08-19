الاهلي والزمالك يتنافسان على صفقة هجومية

قال الإعلامي أمير هشام أن الاهلي والزمالك يتنافسان على التعاقد مع صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه.

وقال هشام خلال تصريحات تليفزيونية: “مسؤولو نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، أبلغوا أحمد نادر حواش مهاجم الفريق، برغبة الاهلي والزمالك في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.

وأوضح: “نادي إنبي تلقى استفسار من قطبي الكرة المصرية بشأن التعاقد مع اللاعب، ولكن لم يصل أي عروض رسمية حتى الآن”.

واختتم: “نادي الإماراتي لديه رغبة أيضًا في التعاقد مع حواش، من أجل تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

وضم النادي الاهلي صفقتين خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوفه، حيث تعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة، ويحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي.

فيما لم يستطع نادي الزمالك إعلان التعاقد مع أي صفقة رسمية حتى الآن بسبب عدم حل أزمة إيقاف القيد.