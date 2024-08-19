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"فلافيو الأول وأبو علي الأكثر".. أجانب الأهلي المتوجين بلقب الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - تمكن النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، من حسم لقب هداف للموسم المنقضي 2023-2024، برصيد 18 هدفاً، أحرزهم خلال 19 مباراة بالمسابقة.

ونجح أبو علي في أن يصبح أول لاعب فلسطيني، يتوج بجائزة هداف الدوري المصري عبر التاريخ.

وبات وسام أبو علي الأجنبي الثالث، في تاريخ النادي الأهلي الذي يتوج بلقب هداف الدوري المصري، بعد الثنائي أمادو فلافيو والمغربي وليد أزارو.

وجاء قائمة أجانب النادي الأهلي، الذين توجوا بلقب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- أمادو فلافيو.. موسم 2006-2007.. 17 هدفاً، موسم 2008-2009.. 12 هدفاً.

2- وليد أزارو.. موسم 2017-2018.. 18 هدفاً.

3- وسام أبو علي.. موسم 2023-2024.. 18 هدفاً.

وكان أبو علي انضم إلى النادي الأهلي، في يناير 2024، قادماً من فريق سيرس السويدي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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