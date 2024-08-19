شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يقدم تصورين لشكل الدوري المصري في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم عامر حسين المشرف على المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، تصورين لشكل الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

ويتضمن التصور الأول إقامة الدوري بشكله الطبيعي حال تمسك الأندية بقرارها من عدم المساس بشكل المسابقة، وينص التصور الثاني على شكل استثنائي للمسابقة للهروب من فخ تلاحم المواسم.

ويسود اتجاه قوي إلى انطلاق الموسم المقبل بمشاركة 18 ناديا ولكن من دور واحد، بحيث يخوض كل الفرق 17 جولة، وبعد انتهاء منافسات هذا الدور سيتم تقسيم الجدول إلى جزئين.

وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري المصرى، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدوري بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.

ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024، في 18 أغسطس الجاري وذلك ووفقًا لتصريحات مسؤولي رابطة الأندية، وجدول المسابقة المعلن خلال الأيام الماضية، على أن ينطلق الموسم الجديد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.