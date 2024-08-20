الامارات | أتلتيكو مدريد يكتفي بالتعادل مع فياريال بالدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فياريال التعادل على ضيفه أتلتيكو مدريد 2-2 في ختام المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل الهولندي أرنوت دانجوما (18) وكوكي (37 بالخطأ في مرماه) لفياريال، وماركوس يورنتي (20) والنروجي ألكسندر سورلوث (45+5) لأتلتيكو. افتتح دانجوما التسجيل بطريقة لافتة، حين تسلّم تمريرة طويلة من الحارس دييغو كوندي وانطلق على الجهة اليسرى، مراوغا الدفاع ومُسجلا على يسار الحارس السلوفيني يان أوبلاك (18).

ولم يتأخّر يورنتي المتوّج مع منتخب بلاده بكأس أوروبا، بإدراك التعادل بتسديدة رائعة من الجهة اليمنى في سقف المرمى (20).

وأخطأ كوكي في التعامل مع عرضية أليكس باينا فوضعها في الشباك لحظة خروج أوبلاك (37).

لكنّ الهدّاف سورلوث القادم من فياريال، عادل النتيجة برأسه مستغلا عرضية من بابلو باريوس (45+5).

وعزّز سورلوث رقمه بعدد الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى لعام 2024، بتسجيله الهدف الرقم 18، متفوّقا في الصدارة على أقرب ملاحقيه الكندي جوناثان ديفيد مع ليل الفرنسي والإنجليزي هاري كاين مع بايرن ميونيخ الألماني (15 لكل منهما) وفقا لـ"أوبتا" للإحصاءات.

ولم يتمكّن بدلاء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي دفع بأربعةٍ منهم منذ بداية الشوط الثاني حتّى الدقيقة 64، قبل إدخال الارجنتيني خوليان ألفاريس الوافد الجديد من مانشستر سيتي بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية بدلا من غريزمان (78)، بتغيير النتيجة.

وكان أتلتيكو الذي يسعى إلى تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ تتويجه الأخير 2020-2021، أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، في حين احتلّ فياريال المركز الثامن.

وحقق بلد الوليد العائد بداية ناجحة بفوزه على ضيفه إسبانيول بهدفٍ وحيد سجّله راوول مورو (23).

وكان الفريق الأندلسي هبط في موسم 2022-2023 مع إسبانيول نفسه، قبل صعودهما معاً.