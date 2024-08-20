بسبب مبابي.. باريس سان جيرمان يواجه شبح الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شبح الاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب لاعبه السابق كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الحالي.

وكشفت تقارير صحفية عن تقدم كيليان مبابي شكوى ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب عدم حصوله على أجور ومكافآت مستحقة له.

وأفادت صحيفة “لو موند” الفرنسية أن محامي مبابي قد أحال هذه الشكوى إلى اللجنة القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واللجنة القانونية برابطة الدوري الفرنسي. وكان قد تم إرسال إخطار بهذا الشأن إلى باريس سان جيرمان في شهر يونيو الماضي.

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وأوضحت الصحيفة أن اللجنة القانونية للرابطة الفرنسية لديها سلطة تأديبية، وقد تفرض حظرًا على انتقالات باريس سان جيرمان في حال “عدم دفع المبالغ المستحقة” للاعب من قبل النادي.

كما أشارت إلى أن الأندية المشاركة في مسابقات اليويفا يجب أن تقدم دليلاً على عدم وجود متأخرات في دفع رواتب موظفيها قبل 28 فبراير الذي يسبق موسم الترخيص.

وبالتالي، قد يسحب اليويفا ترخيص باريس سان جيرمان الخاص بالمشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2024-2025 بسبب عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بترخيص الأندية والجدوى المالية.