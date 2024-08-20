برشلونة يتخذ قرارًا بشأن مستقبل جوندوجان

كشفت تقارير صحفية عن تطورات بشأن مستقبل لاعب فريق برشلونة إيلكاي جوندوجان حول استمراره مع البارسا أو رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط جوندوجان في الأيام الماضية بخطوة الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى نادِ آخر، وربما العودة إلى مانشستر سيتي.

وكان قد انضم الألماني حوندوجان إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى 2025.

وأكدت تقارير أمس أن مانشستر سيتي منفتح على فكرة عودة جوندوجان إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو منذ قليل، فإن برشلونة قرر بنسبة 100% السماح لـ جوندوجان بالرحيل مجانًا.

وتابع أن فريق مانشستر سيتي يعمل على تفاصيل عودة جوندوجان مع وكيله في الوقت الحالي، في المملكة المتحدة.

واختتم إلى أن بيب جوارديولا أبدى ترحيبه التام بعودة جوندوجان إلى ملعب “الاتحاد”.

وكان فريق مانشستر سيتي قد استهل مشواره في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025 بالفوز على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-0.