أحمد شوبير: بصراحة وبدون زعل لازم إدارة الأهلي تمشي

الشارقة - اميمة ياسر - سخر الإعلامي أحمد شوبير، من مطالبة البعض برحيل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية : "بصراحة وبدون زعل لازم إدارة الأهلي تمشي لأنهم فاشلين في الصفقات والدليل وسام ابوعلي وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد".

أكمل: "وده طبعا خسرهم كل البطولات زي الدوري والكأس والسوبر وأفريقيا في الموسم اللي لسه خلصان من كام يوم!!!".

أضاف: "ده كمان جابوا يحيى عطية الله من كام يوم وجددوا لعلي معلول والسولية ولسه في صفقتين جامدين في الطريق وده بيأكد فشلهم الذريع جدا".

بصراحه وبدون زعل لازم ادارة الاهلي تمشي لأنهم فاشلين ف الصفقات والدليل وسام ابوعلي وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد وده طبعا خسرهم كل البطولات زي الدورى والكاس والسوبر وافريقيا في الموسم اللي لسه خلصان من كام يوم!!! ده كمان جابوا يحيى عطية الله من كام يوم وجددوا لعلي معلول…