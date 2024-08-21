شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يهزم إنبى بهدف ويتأهل لربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مودرن سبورت على نظيره إنبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في إطار مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر.

سجل هدف مودرن سبورت محمد رزق في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، ليلتقى فريقه في ربع نهائي كأس مصر، مع الفائز الآخر من مواجهة سيراميكا وزد التي تجرى أحداثها غدا الأربعاء.

والتقي مودرن سبورت مع إنبي في 8 مناسبات قبل هذه المواجهة التى جمعت بين الفريقين اليوم في كأس مصر، حيث فاز مودرن سبورت في 5 لقاءات في مقابل 3 انتصارات لصالح الفريق البترولي، سجل مودرن سبورت 16 هدفًا في مواجهات الفريقين في مقابل 13 هدفًا لصالح إنبي.

وجاء تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي: حراسة المرمى: محمود حمدي، والدفاع: باسم علي، خالد رضا، محمود رزق، طارق طه، والوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، أحمد كباكا، والهجوم: إيبا، أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل إنبي: حراسة المرمى: رضا السيد، والدفاع: محمد حمدي، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، علي فوزي، والوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، محمد شريف حتحوت، أحمد نادر حواش، خالد حسن، والهجوم: رفيق كابو.