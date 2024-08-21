شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض إجراء تغييرات على الجهاز الطبى بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو الأهلي إجراء تغييرات على الجهاز الطبي لفريق الكرة بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، بعدما حصل الجهاز بالكامل على إشادة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأخطر كولر مسئولي الأهلي أن الجهاز الطبي يؤدي دوره على أكمل وجه، ولا يرغب في تغييره بالموسم الجديد.

على صعيد آخر، بدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان)، وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.