7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2024 العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها، اتحاد الكرة يبحث عن عبد الرحمن جبنة لسماع أقواله فى أزمة فسخ تعاقده مع العربي الكويتي، و للمرة الأولى فى تاريخها.. وزير الشباب يعلن فوز مصر بعضوية اللجنة الكشفية العالمية، والأهلي يغلق باب الرحيل أمام كهربا وبيرسي تاو فى ميركاتو الصيف.

اتحاد الكرة يبحث عن عبد الرحمن جبنة لسماع أقواله فى أزمة فسخ تعاقده مع العربي الكويتي

يحاول مسئولو اتحاد الكرة الوصول للاعب عبد الرحمن جبنة من أجل مساعدته في أزمته الأخيرة ومعرفة المتسبب في مشكلته الأساسية التي تسببت في فسخ عقده مع العربي الكويتي

مودرن سبورت يهزم إنبى بهدف ويتأهل لربع نهائى كأس مصر

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره إنبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في إطار مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر.

للمرة الأولى فى تاريخها.. وزير الشباب يعلن فوز مصر بعضوية اللجنة الكشفية العالمية

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تهنئة الدكتور محمد عمر المفوض الدولى للكشافة والمدير التنفيذى للمؤتمر الكشفى العالمى الـ43، لفوزه بعضوية اللجنة الكشفية العالمية..

الأهلي يغلق باب الرحيل أمام كهربا وبيرسي تاو فى ميركاتو الصيف

أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب أمام العروض التي وصلت لثنائي الفريق ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا بعد الاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

شاهندا المغربي و يارا عاطف فى كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاما

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الحكام و المحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما والتي تستضيفها كولومبيا و ضمت القائمة المصرية شاهندا المغربي كمحكمة للساحة .

الأحمر و المصرى يشاركان فى سحب قرعة كأس العالم لأندية اليد بالعلمين

يشارك أحمد الأحمر نجم الزمالك فى كرة اليد مع إبراهيم المصرى نجم الأهلى فى سحب قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب التي تنظمها مصر

جوميز يوافق على رحيل زيزو عن الزمالك بشرط

رحب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برحيل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.