الامارات | رسمياً.. الهولندي جوردان في صفوف موناكو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي موناكو الفرنسي تعاقده رسمياً مع المدافع جوردان تيز قادماً من نادي آيندهوفن الهولندي لمدة خمس سنوات.

خاض جوردان البالغ من العمر (24 عاماً)، ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما خرج آيندهوفن من دور الـ16 على يد بوروسيا دورتموند. واحتل موناكو المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ ست سنوات. ووصل موناكو إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في عام 2017 عندما كان كيليان مبابي في صفوفه. ثم انضم مبابي إلى باريس سان جيرمان.