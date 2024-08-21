شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحاول استغلال لاعبيه المُعارين فى حسم الصفقات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

يحاول مسئولو النادي الأهلي استغلال اللاعبين العائدين من الإعارة لأندية الدوري المصري في الموسم المُنقضي في حسم الصفقات التي يرغبون في التعاقد معها من اللاعبين المحليين المرشحين في الانضمام إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تلبية احتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وتوفير كل الصفقات التي طلب التعاقد معها.

ويملُك الأهلي عدد من اللاعبين المعارين والذين لم يتحدد موقفهم من العودة لصفوف الأهلي أو إعادة تسويقهم سواء البيع النهائي أو تجديد الإعارة، مثل عمار حمدي وأحمد قندوسي ومحمد مغربي ومحمد حمدي، حيث يحاول استغلال أيا من تلك الأسماء في حسم صفقاته الصيفية، بخلاف اللاعبين المستمرة إعارتهم مثل محمد أشرف ورأفت خليل وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا ومحمد زعلوك ومصطفى البدري ومصطفى بُستانجي.

ويرغب الأهلي في استغلال اللاعبين المعارين في حسم الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، والاستفادة من هؤلاء اللاعبين في تقليل المقابل المالي المطلوب من الأندية صاحبة حقوق اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

بدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.