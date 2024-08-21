شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية.. تعرف على مجموعة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية "سوبر جلوب" في نسختها الـ17، بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد حفل القرعة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب العديد من الشخصيات الرياضية وممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثلين الشركة المتحدة للرياضة.

ومثل الزمالك في مراسم القرعة كل من، حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء، ومحمد عبدالسلام "ريشة" المدرب العام، وأحمد الأحمر قائد الفريق.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في المجموعة الأولى، بجانب فرق "فيزبريم المجري، وتاوباتيد البرازيلي".

وضمت المجموعة الثانية فرق "برشلونة الإسباني، والأهلي، وجامعة سيدني الأسترالي، ويتواجد في المجموعة الثالثة كل من "ماجديبورج الألماني، والخليج السعودي، وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي".

وتقام كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 27 سبتمبر المقبل حتى 3 أكتوبر القادم.