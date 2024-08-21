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قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية.. تعرف على مجموعة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 08:28 م

أقيمت مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية "سوبر جلوب" في نسختها الـ17، بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد حفل القرعة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب العديد من الشخصيات وممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثلين الشركة المتحدة للرياضة.

ومثل الزمالك في مراسم القرعة كل من، حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء، ومحمد عبدالسلام "ريشة" المدرب العام، وأحمد الأحمر قائد الفريق.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في المجموعة الأولى، بجانب فرق "فيزبريم المجري، وتاوباتيد البرازيلي".

وضمت المجموعة الثانية فرق " الإسباني، والأهلي، وجامعة سيدني الأسترالي، ويتواجد في المجموعة الثالثة كل من "ماجديبورج الألماني، والخليج  السعودي، وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي".

وتقام كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 27 سبتمبر المقبل حتى  3 أكتوبر القادم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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