مفاجأة بشأن انتقال عمر الساعي إلى الاهلي

كشف موقع ترانسفير ماركت العالمي عن مفاجأة بشأن انتقال عمر الساعي لاعب خط وسط الإسماعيلي إلى النادي الاهلي خلال فترة فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشار الموقع العالمي المختص في أخبار انتقال اللاعبين أن نسبة انتقال عمر الساعي إلى الاهلي ارتفعت إلى 81%.

وكان قد قال نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية بشأن بيع عمر الساعي: “إن انتقال عمر الساعي، الذي تداوله الجميع في الفترة الأخيرة، ما هي إلا ملفات مؤجلة بسبب صعوبة موقف الفريق في الدوري، مؤكدا عدم وجود مفاوضات رسمية من النادي الاهلي بشأن هذه الصفقة”.

حيث يسعى النادي الاهلي إلى تدعيم خط وسط الفريق من أجل الاستعداد للموسم المقبل خاصة بعد رحيل المالي أليو ديانج على سبيل الإعارة إلى فريق الأخدود السعودي.

ونجح النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، ويحي عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.