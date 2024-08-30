مصطفى محمد على أعتاب الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، عن رغبة نادى ليستر سيتى الإنجليزى فى الحصول على خدمات الدولى المصرى مصطفى محمد، مهاجم نانت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ليستر سيتى بدأ مفاوضاته بشكل مباشر لمحاول التعاقد مع مصطفى محمد في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفى فى الدوري الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى محمد يمكن أن يقلب الأمور فى اليوم الأخير من فترة الانتقالات لفريق نانت، حيث أن ليستر تحرك بالفعل للحصول على خدماته في الساعات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المؤكد استمرار المهاجم المصري في الدوري الفرنسي بعد نهاية اليوم الجمعة.