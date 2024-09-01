الامارات | 6 خيول تتنافس على لقب كأس الوثبة في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار «كابريللي ليفورنو» في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة للخيول (ستاليونز) لمسافة 1950 متراً. وتقام الفعاليات برعاية النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة ستة خيول عربية أصيلة في عمر ثلاث سنوات. ويتصدر الترشيحات «فيسبروي» لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، و«فرح إتش سي إم» لفالتينيسي دوجز للخيول، بقيادة جيسا ساندرو، و«أورلاندو جو» لأورلاندو جايديتا، وبقيادة فلوري اليساندرو، وكلاهما بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني. يذكر أن أول سباقات المهرجان في نسخته الـ16، انطلق في يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، إذ يشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً، من الفئات الأولى والثانية والثالثة.