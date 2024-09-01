منافسة مبكرة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، بمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

وفاز الريدز على الشياطين بثلاثية نظيفة، بينما تعادل تشيلسي مع كريستال بالاس بهدف لمثله.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1. مانشستر سيتي - 9 نقاط

2. ليفربول - 9 نقاط

3. برايتون - 7 نقاط

4. أرسنال - 7 نقاط

5. نيوكاسل - 7 نقاط

6. برينتفورد - 6 نقاط

7. أستون فيلا - 6 نقاط

8. بورنموث - 5 نقاط

9. نوتنجهام - 5 نقاط

10. توتنهام - 4 نقاط

11. تشيلسي - 4 نقاط

12. فولهام - 4 نقاط

13. وست هام - 3 نقاط

14. اليونايتد - 3 نقاط

15. ليستر - نقطة

16. كريستال - نقطة

17. إبسويتش - نقطة

18. ولفرهامبتون - نقطة

19. ساوثهامبتون - دون نقاط

20. إيفرتون - دون نقاط

وتقام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، بمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.

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