اخبار الرياضه

منافسة مبكرة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الثالثة من الممتاز اليوم الأحد، بمباراة ومانشستر يونايتد.

وفاز الريدز على الشياطين بثلاثية نظيفة، بينما تعادل مع كريستال بالاس بهدف لمثله.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1. مانشستر سيتي - 9 نقاط

2. ليفربول - 9 نقاط

3. برايتون - 7 نقاط

4. أرسنال - 7 نقاط

5. نيوكاسل - 7 نقاط

6. برينتفورد - 6 نقاط

7. أستون فيلا - 6 نقاط

8. بورنموث - 5 نقاط

9. نوتنجهام - 5 نقاط

10. توتنهام - 4 نقاط

11. تشيلسي - 4 نقاط

12. فولهام - 4 نقاط

13. وست هام - 3 نقاط

14. اليونايتد - 3 نقاط

15. ليستر - نقطة

16. كريستال - نقطة

17. إبسويتش - نقطة

18. ولفرهامبتون - نقطة

19. ساوثهامبتون - دون نقاط

20. إيفرتون - دون نقاط

وتقام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، بمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.

اقرأ أيضًا:

عناق الشناوي وحسام حسن.. لاعبو الأهلي والزمالك ينتظمون في معسكر منتخب مصر (صور)

"عامي الأخير".. صلاح يطلق تصريحات نارية بشأن بقائه مع ليفربول

لأول مرة.. ماذا قدم عبد المنعم مع نيس في 22 دقيقة؟

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا