بعد هدف صلاح في اليونايتد.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر الجاري، مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وشهدت مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي، تألق العديد من النجوم، أبرزهم إيرلنج هالاند الذي تمكن من إحراز ثلاثة أهداف في فوز فريقه أمس على وست هام، بجانب تسجيل محمد صلاح نجم ليفربول هدف في مرمى مان يونايتد اليوم.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- إيرلنج هالاند.. مانشستر سيتي.. 7 أهداف.

2- مادويكي.. تشيلسي.. 3 أهداف.

3- بريان مبويمو.. برينتفورد.. 3 أهداف.

4- محمد صلاح.. ليفربول.. 3 أهداف.

5- لويس دياز.. ليفربول.. 3 أهداف.

والجدير بالذكر أن النرويجي إيرلنج هالاند، هو هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2023-2024، بعدما نجح في تسجيل 27 هدفاً.

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