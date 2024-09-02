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”توكتوك” سموحة في بيراميدز بـ18 مليون جنيه

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ياسر رشاد - القاهرة -  انتقل رسميًا مدافع سموحه طارق علاء الشهير بـ“توكتوك”، الظهير الأيمن لسموحة، لصفوف بيراميدز مقابل ١٨ مليون جنيه

 وكان مجلس الإداره أخطر أحمد سامى بالعرض المقدم من بيراميدز الذى وافق عليه، وقال نتمنى للاعب التوفيق بالفعل.
 جدير بالذكر أن اللاعب الشاب هو نتاج قطاع الناشئين بالنادى. 

 كما عاد شريف رضا، مدافع سموحة إلى مركزه الظهير الأيمن عقب نهاية إعارته للاتحاد السكندرى.

 ونجح طارق علاء في الوجود ضمن الأعمدة الأساسية لفريق سموحة بعدما خاض مع الفريق 37 مباراة رسمية، منها 26 مباراة في الدوري الممتاز، و5 مباريات في كأس الرابطة وكأس مصر.

 وتدرج طارق علاء في صفوف فرق الناشئين بنادي سموحة قبل أن يصبح لاعبًا للفريق الأول منذ موسم 2022-23.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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